На Терминал 1 на летището в София "Васил Левски" в момента има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Това написа в профила си във фейсбук дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и публикува снимка.

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", посочи още той.

CNN: САЩ се готвят да ударят Иран през уикенда

Военните на САЩ са готови да нанесат удар по Иран още този уикенд, въпреки че президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали ще разреши подобни действия, съобщават източници, запознати с въпроса, пред CNN.

Белият дом е бил информиран, че армията може да е готова за атака до уикенда, след значително струпване на въздушни и морски сили в Близкия изток през последните дни, според източниците. Един от тях обаче предупреди, че Тръмп е обсъждал както "за", така и "против" военни действия, като е консултирал съветници и съюзници относно най-добрия курс на действие.

Висши служители по националната сигурност на администрацията се срещнаха в Белия дом, за да обсъдят ситуацията в Иран. Тръмп беше информиран от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, за техните индиректни разговори с Иран, проведени ден по-рано. Все още не е ясно дали Тръмп ще вземе решение до уикенда.

Готовността на САЩ за удар до уикенда беше съобщена първо от CBS News. Иранските и американските двелегати обмениха мнения за три и половина часа по време на индиректни преговори в Женева, но не стигнаха до ясно решение. Главният преговарящ на Иран каза, че двете страни са се съгласили върху „набор от ръководни принципи“, въпреки че американски служител отбеляза: „Остават още много детайли за обсъждане.“

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че се очаква Иран да предостави повече подробности относно своята преговорна позиция „в следващите няколко седмици“, но не уточни дали Тръмп ще изчака с военните действия през този период. Очаква се Държавният секретар на САЩ Марко Рубио да пътува до Израел на 28 февруари, за да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху и да го информира за преговорите, съобщи служител от Държавния департамент за Си Ен Ен.

Неясните изказвания засилват страховете от военен конфликт между двете нации, дори докато официално се поддържа надежда за дипломация.