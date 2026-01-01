В четвъртък облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево, съобщиха от НИМХ.

В Югозападна България времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°.

За 7 области в Североизточна България е обявен жълт код за отрицателни температури и опасност от слани. Това са областите Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград и Шумен.

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ

