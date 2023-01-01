В събота, 24 юни, в 11.00 часа край Петропавловския манастир „Св. св. Петър и Павел“, град Лясковец вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие XVII Национален петропавловски събор на народното творчество.



В събора, който се организира от общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, ще участват 170 фолклорни групи и индивидуални изпълнители от България, както и състави от Грузия, Полша и Турция.

