Образците на декларациите за имущество и интереси, които трябва да подават лицата, заемащи публични длъжности у нас, както и указания към тях са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, съобщават от одитната институция.

Декларациите вече се подават към одитната институция след закриването на Комисията за противодействие на корупцията с измененията на Закона за Сметната палата.

Декларациите - в лева или в евро, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичен регистър“ от главното меню на сайта.

Годишни декларации – в лева

Лицата, включени в обхвата на чл.74, ал. 1 от Закона за Сметната палата, са задължени в срок до 15 май 2026 г. да подадат пред Сметната палата декларация за имущество и интереси за предходната календарна година, а когато са подали встъпителна декларация през предходната календарна година - за съответния период от момента на встъпване в длъжност до края на предходната календарна година.

Годишните декларации за имущество и интереси, които ще се подадат през 2026 г., следва да се попълват с официална парична единица на България към 31.12.2025 г. – в лева.

На сайта на Сметната палата в раздел „Публичен регистър“ могат да бъдат намерени също и образци на встъпителни, финални и коригиращи декларации за имущество и интереси – съответно в лева и в евро, в зависимост от следните обстоятелства:

Встъпителни декларации – в лева или в евро

Встъпителни декларации за имущество и интереси, които ще се подават след 01.01.2026г. и са относими за период преди 01.01.2026 г., следва да се попълват в паричната единица, която е била официална парична единица на България към датата, за която се отнася встъпителната декларация – в лева.

Когато периодът, за който се подава декларацията, включва периода на двойно обращение на левове и евро, паричните стойности следва да се декларират в евро.

Финални декларации - в лева или в евро

Финални декларации за имущество и интереси, които ще се подават след 1 януари 2026 г. и са относими за период преди 1 януари 2026 г. следва да се попълват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България към датата, за която се отнася финалната декларация – в лева.

Когато периодът, за който се подава декларацията, включва периода на двойно обращение на левове и евро, паричните стойности следва да се декларират в евро.

Коригиращи декларации

Съгласно чл. 78, ал. 2 от Закона за Сметната палата в срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси съответното задължено лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.

Коригиращи декларации, които са относими за период преди 1 януари 2026 г. следва да се подават в лева.

Коригиращи декларации, които са относими за период след 1 януари 2026 г. следва да се подават в евро.

Неподаването на декларация за имущество и интереси в законоустановния срок е основание за търсене на административнонаказателна отговорност съгласно Закона за Сметната палата, се посочва в съобщението.