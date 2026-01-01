Корабът „Челси 3“ (Chelsea-3) е на пристанището в Бургас, като в момента българските служби провеждат разследване. Това коментира министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в пловдивското с. Калояново.

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Той допълни, че вече са намерени останки, които те ще анализират. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания, отбеляза министърът. По думите му задълженията на ръководеното от него министерство са били да организират и координират операцията.

Няма намаление на корабния трафик на пристанищата Варна и Бургас в месеца на военните действия. Това коментира министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в пловдивското с. Калояново. По думите му статистиката сочи дори леко увеличение.

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Ефектът от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, ще бъдат наблюдавани в бъдеще, посочи Пеев. Той посочи, че правителството работи усилено, за да осигури условия за износ за зърнопроизводителите. Обсъжда се жп прелез, разработваме различни мерки, за да осигурим оптимални условия, допълни министърът.