Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог, това се прави в момента - така премиерът Румен Радев потвърди и коментира срещата с Кирило Буданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски и бивш шеф на украинското военно разузнаване, който стана ясно, че е бил на посещение у нас.

Посещението на началника на кабинета на президента на Украйна на 8 октомври в София е била по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна, съобщиха по-рано от правителствената пресслужба, след като през целия ден днесбеше обсъждано в общественото пространство имало ли е такова посещение, или не.

"Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа и прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, но и за всички нас, цяла Европа. Защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена", обясни Радев.

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На въпрос дали атаката с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България е била обект на разговора им, министър-председателят заяви, че до момента е чул всякакви хипотези, много от тях, според него, базирани на логични предположения, но уточни, че не е видял нито едно доказателство.

По думите му към този момент произходът на дроновете все още не е ясен. "Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност", допълни Радев.

"Искам да поздравя нашите военнослужещи за тяхната смелост и професионализъм, както и за това, че днес те бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно за да се търсят останки от дронове, но такива така и не бяха намерени, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни и категорични твърдения", завърши той.

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