Проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка като декан на Медицинския факултет от ареста.

Тя е била приета незабавно, съобщиха за "24 часа" от Медицинския университет в Пловдив.

Попова беше задържана миналия понеделник за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации като ръководител на Клиниката по ревматология. В сряда Окръжният съд в Пловдив я остави в ареста и в залата лекарката обяви, че ще напусне клиниката. Ръководството на Медицинския университет обаче нямаше как да я освободи като декан, защото това е изборна длъжност. За временен ръководител беше определен проф. Павел Тимонов.

Първоначално бяха задържани 10 души, прокуратурата повдигна обвинения на шестима от тях. Постоянен арест беше поискан за трима от обвинените, но здравословното състояние на един от тях се влоши и той беше освободен. Така към момента в ареста е само проф. Генева, зет й Адриан Белов е с парична гаранция от 10 000 евро. Според прокуратурата пациенти на клиниката са изписвани, преди да оздравеят, за да бъдат настанени нови, като за целта е взимана кръв от здрави лекари и санитари. Чрез фиктивните хоспитализации от касата са източени над 3 млн. евро