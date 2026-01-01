След клетвата на членовете на служебния кабинет „Гюров“ в парламента се проведе и официална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет. Досегашният премиер Росен Желязков предаде властта на служебния министър-председател Андрей Гюров.

Желязков пожела успех на Гюров и министрите му и предаде "факела на приемственост" в управлението с пожеланието да продължи добрите решение и "да поправи грешките, ако намери такива". Служебният премиер от своя страна даде заявка, че няма да има реваншизъм.

"Настоящият момент е момента, в който се приема и предава отговорност, отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте пред Народното събрание преди малко, отговорност за задачите, споменати вчера от държавния глава", отбеляза Желязков в приветствието си към Гюров.

Бившият вече министър-председател отбеляза, че "в живота на управленеца има две важни дати – когато поема кормилото на управлението и когато го пуска".

"Историята вероятно не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но помни тези, които са взимали решения, които е трябвало да бъдат взети", добави Желязков, след което се обърна към членовете на кабинета си и им благодари за свършената работа.

"Вие ще съумеете да откриете доброто, което е направено и ще поправите грешките, които ще установите", обърна се Желязков към наследника си и му пожела успех.

"Нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а с правила", отговори му служебният министър-председател Андрей Гюров и посочи, че работата на служебното правителство няма да бъде да съди, а да постигне няколко цели. Като най-важна цел служебният министър председател посочи де се върне доверието на хората.

По думите му обществото е показало „демократичен инстинкт към съхранение“. Макар демокрацията понякога да е шумна и болезнена, тя дава възможност чрез гласовете си хората да доведат до смяна на властта без сътресения за държавата, смята Гюров.

Служебният министър-председател посочи, че връщането на доверието означава прозрачност при всички вземани решения и отчетност за всяка изразходвана публична сума. Той акцентира и върху необходимостта от национално единство „не на мнения, а на правила“, което според него изисква провеждането на честни избори.

Като друга водеща задача Гюров открои икономическата стабилност. Той отбеляза, че гражданите са изразили недоволство от предложения бюджет и очакват сигурност за семействата си, възможности за децата си и честна конкуренция за бизнеса.

„Това са нашите задачи и ние се захващаме веднага“, заяви служебният министър-председател.

Предстои всеки един от новите служебни министри да се срещне със своите колеги в съответните ресори и церемониално и условно да си предадат властта един на друг.

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров вчера представи на президента Илияна Йотова състав на правителство. Днес държавният глава издаде укази за назначаване на служебния кабинет и насрочване на избори на 19 април.

В структурата на предложения служебен кабинет има вицепремиер за честни избори, като за поста е номиниран Стоил Цицелков. Служебен вицепремиер и министър на правосъдието ще е Андрей Янкулов, а служебен вицепремиер по европейските средства - Мария Недина. Министър на финансите в служебния кабинет става Георги Клисурски, министър на вътрешните работи - Емил Дечев, министър на външните работи - Надежда Нейнски.

В състава на предложения служебен кабинет влизат още: министър на регионалното развитие и благоустройство - Ангелина Тодорова-Бонева, министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов, министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов, министър на отбраната - Атанас Запрянов, министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова, министър на образованието и науката - Сергей Игнатов, министър на здравеопазването - Михаил Околийски, министър на културата - Найден Тодоров, министър на земеделието и храните - Иван Христанов, министър на околната среда и водите - Юлиан Попов, министър на икономиката и индустрията - Ирина Щонова, министър на енергетиката - Трайчо Трайков, министър на електронното управление - Георги Шарков, министър на туризма - Ирена Георгиева, и министър на младежта и спорта – Димитър Илиев.