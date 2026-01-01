Президентът Илияна Йотова удостои с орден „Мадарски конник“ втора степен посланика на Държавата Либия в България Абу Бакр Салех за неговите особено големи заслуги за развитието на двустранните отношения. Церемонията се състоя в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Периодът е изключително труден, светът стана много опасен, много разколебан и хора като вас - искрени дипломати, които вярват, че светът може да бъде по-добър, когато има добри отношения между страните, когато се развиват връзките между народите, това е залогът за успех и залогът за мир, каза президентът Илияна Йотова.

Трудните времена, в които живеем и които изживява Либия, се нуждаят от международно признание, от международна помощ, а това е смисълът и на големите световни организации, в които участваме. Там е мястото за гледните точки и диалога и за търсене на решения, посочи държавният глава.

Дадохте всичко от себе си, за да се развиват и приятелските отношения между двете страни - Република България и Държавата Либия, отбеляза президентът Йотова. Разчитаме на бъдещи съвместни проекти, защото това допълнително затвърждава нашия взаимен просперитет, добави президентът. Тя открои български специалисти, работили в Либия през годините и допринесли за развитието на страната, както и либийски студенти, завършили български учебни заведения.

През последните шестдесет години, в които двете държави споделят отношения, те са се задълбочили в политически, икономически, културни и човешки измерения, създавайки стабилни и дълготрайни основи за нашето партньорство, каза Абу Бакр Салех. За мен бе привилегия да допринеса по време на мисията си тук за по-нататъшното задълбочаване и укрепване на тези отношения, добави посланикът.