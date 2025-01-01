Министър-председателят Росен Желязков се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна днес (4 септември), на посещение в България.

"Сигурността (в Европа) е фундаментът, на който се изгражда благоденствието на нашия съюз", заяви премиерът по време на съвместен брифинг след края на срещата.

Затова и укрепването на европейската сигурност и отбрана в стратегическите документи, които тази година приехме – Бялата книга за европейската отбрана, стратегията на Европейския съюз (ЕС), стратегията за вътрешната сигурност и, за нас особено важна, стратегията за Черно море, инициирана съвестно от България и Румъния, са предпоставка за изграждането на тази архитектура на сигурност и отбрана на съюза, която чрез засилването на капацитета на отбранителните индустрии на държавите членки ще позволи ЕС да укрепне, за да посрещне предизвикателствата за утрешния ден, отбеляза министър-председателят.

Росен Желязков изказа съболезнования по повод трагедията, която се случи в Лисабон, където 15 души загинаха при дерайлирането на фуникуляр. Премиерът припомни, че Антонио Коща е бил три мандата кмет на португалската столица.

Премиерът подчерта, че позицията на България по отношение на Северна Македония остава непроменена: „Единствения път напред е пълното изпълнение на договореностите от Европейския консенсус от юли 2022 година”.

БТА / Минко Чернев

"Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз", заяви Коща. Той поздрави страната ни за приемането в Шенгенското пространство и еврозоната.

"Нашата подкрепа помогна на Украйна да остане суверенна след повече от три години война. България съществено допринесе за това усилие. С вашата военна подкрепа, помощ, опит и регионални познания сте от основно значение в нашите усилия да подкрепим Украйна", добави председателят на Европейския съвет.

26 държави ще изпратят мироопазващи сили в Украйна след края на войната

Мястото на България е там, където е решението на Народното събрание. Народното събрание реши, че страната ни няма да изпраща военнослужещи в Украйна. Ние ще подкрепим инициативата в морския домейн с антиминни и спомагателни кораби и във въздушния домейн с летища и друга спомагателна инфраструктура. Ще изпълним ангажимента си в рамките на решението на Народното събрание, заяви Желязков по повод новината, че 26 държави ще изпратят мироопазващи сили в Украйна след края на войната.

Договореното е договорено и трябва де се изпълни. Така Коща коментира спора между България и Република Северна Македония. Той подчерта, че РСМ трябва да спазва условията от 2022 г., които Европейският съвет одобри за присъединяването ѝ към ЕС.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.