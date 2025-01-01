26 държави са предложили да допринесат за сигурността на Украйна след евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон след днешната срещата на върха, добавяйки, че подкрепата на САЩ ще бъде обявена в следващите дни.

Срещата на „Коалицията на желаещите“ беше последвана от видеоконференция с американския президент Доналд Тръмп.

„Днес имаме 26 държави, които официално са се ангажирали – други все още не са заели позиция – да разположат мироопазващи войски в Украйна“, заяви Макрон пред репортери.

Той добави, че „тези сили не целят да водят война срещу Русия“, предаде АФП.

Френският президент каза, че няма съмнение относно готовността на САЩ да участват в усилията за сигурност, и посочи, че европейските страни и Съединените щати ще наложат нови санкции на Русия, ако Москва продължи да отказва мирно споразумение.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на европейските си съюзници.

„Това е първата конкретна стъпка“, заяви той пред репортери.