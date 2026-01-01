Над 360 000 нуждаещи се хора и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за зимния сезон 2026/2027 г. Общият размер на изплатените до момента средства е над 44 млн. евро. Около 16 000 заявления са в процес на обработка. Приемът на документи приключи на 2 ноември.

Размерът на целевата помощ за отопление е 321,95 евро за целия зимен сезон – от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г., което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година.

Средствата се изплащат на два транша. Първият е в размер на 128,78 евро и обхваща месеците ноември и декември. Той се превежда не по-късно от края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане на помощта. Вторият транш от 193,17 евро е за първите три месеца на 2027 г. и ще бъде изплатен до 31 януари догодина.

С цел осигуряване на своевременна финансова подкрепа за настоящия отоплителен сезон на най-уязвимите домакинства – без никакви доходи, помощта беше изплатена еднократно в пълен размер с решение на Министерския съвет.

Право на целева помощ за отопление имат хората и семействата, чийто средномесечен доход за шестте месеца преди подаването на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление. През миналия зимен сезон такава подкрепа са получили 337 945 домакинства.

Подпомогнатите през настоящия отоплителен сезон са сред целевите групи с право на подкрепа по Програмата „Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти“ на Министерството на труда и социалната политика. Помощта по нея е в размер на 50 евро еднократно и се изплаща по служебен път от Агенцията за социално подпомагане, без да е необходимо да се кандидатства за нея.