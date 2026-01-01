Започна дебатът между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ.

Ниската избирателна активност е следствие от това, че хората бяха плашени с война. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата.

„Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той.

Гюров сравни президентската институция с „пияно в хола, всички го заобикалят“ и посочи, че президентът може да бъде тежест за една власт, когато тя се самозабравя.

„Много е важно – излезте, гласувайте“, призова кандидатът.

Йотова: Очаквам следващата седмица хората отново да гласуват

„Очаквам следващата седмица отново да гласуват“, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата. Тя изрази благодарност към гражданите, участвали в изборите.

„Огромна благодарност към хората, които гласуваха“, заяви Йотова. По думите ѝ президентската институция е „едно много добре координирано пияно“.

Илияна Йотова постави въпроса за политическата подкрепа зад кандидатурите за президент и отправи въпрос към Андрей Гюров за подкрепата от ДПС.

„Зад кампанията застана „Прогресивна България“ и БСП. Днес видях, че част от формациите, които подкрепят Гюров, потърсиха подкрепа от ДПС. Какво им обещахте, г-н Гюров?“, попита Йотова.

В отговор Гюров заяви, че е изграден широк инициативен комитет, в който няма политически лидери и представители на Държавна сигурност.

„Ние никога не сме търсили подкрепа от партийни лидери. Очакваме подкрепа от българските граждани“, заяви кандидатът.

Двамата пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.

Те бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.

При 100% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

Дискусията се провежда на живо в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) от 21:00 ч. днес.

Дебатът дава възможност на двамата кандидати да представят позициите си по важни за обществото теми, свързани с президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.

ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров за неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.