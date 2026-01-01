Директорът на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Димитър Машов представи пред състава новия началник на сектор „Пътна полиция“ в града главен инспектор Димитър Димитров.

Димитров е завършил Тракийския университет, магистър е по специалността “Планиране на регионалното развитие“.

Главен инспектор Димитров работи в системата на МВР от 1992 година. През годините е бил на различни изпълнителски и ръководни длъжности в т.ч. в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Стара Загора, като от 2022 г. до октомври 2025 г. е бил началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Стара Загора.

От 20 октомври 2025 г. до 06 февруари 2026 г. е бил началник на група „Охранителна полиция“ при РУ-Раднево. От 06 февруари 2026 г. до момента е бил началник на сектор „Охранителна полиция“ при Първо РУ-Стара Загора. Награждаван е многократно за постигнати високи професионални резултати.

Старши комисар Машов подчерта, че очаква от новия началник и от служителите в сектор „Пътна полиция“ да работят за изпълнение на един от основните приоритети на МВР - подобряване на пътната безопасност, намаляване на пътнотранспортната аварийност и повишаване на превенцията.

В сектор „Пътна полиция“ днес бяха и заместник-директорът на ОДМВР-Стара Загора комисар Асен Йорданов и началникът на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Стара Загора комисар Павел Вълев.