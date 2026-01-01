Истината е, че в първите дни от стъпването на нашия кабинет пред очите ни изгря може би най-голямото нарушение в Закона за устройство на територията, това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който е на изслушване в Народното събрание относно незаконното строителство в местността "Баба Алино".

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"Това не е само едно нарушение в Закона за устройство на територията. Това е един начин на управление, който докара дотам, че в морската столица на България – Варна, вместо да се развива туризъм, се вихри беззаконие в особено големи размери. Да изградиш едно малко градче в продължение на три години с документи, които са с абсолютно неверна фактология в тях, това наистина е емблема, която е логично да намери своето отражение в Народното събрание. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек, това е организирана група, ръководена от някой, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това", каза Шишков.

Очаквайте подробности.