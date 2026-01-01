При проверка в структура на МВР е констатиран случай, при който е установено наличие на документи, съдържащи резултати от прилагане на Специално разунавателно средство (СРС). Същите е следвало да бъдат унищожени, но са приложени към оперативно дело. Това се посочва в доклада за 2025 г. на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Посочва се, че е наличен протокол, в който е удостоверено унищожаването на информацията, съдържаща се върху оптични и хартиени носители. При проверката на бюрото обаче е установено, че хартиените носители не са унищожени, а са приложени към оперативното дело. Унищожени са оптичните носители и придружителните писма.

От НБКСРС отбелязват, че е сезирано ръководството на МВР за предприемане на действия по компетентност. За установеното нарушение ще бъде сезирана и Прокуратурата на Република България, се казва още в доклада.

През 2025 година в НБКСРС са постъпили 49 сигнала от граждани с твърдения, че спрямо тях са прилагани неправомерно СРС. По шест сигнала проверките са продължили през 2026 г., по пет сигнала на граждани от 2024 г., проверките са приключили през 2025 г.

От извършените проверки през 2025 г. няма установени случаи на неправомерно прилагане на СРС, се казва в доклада. През 2024 г. също няма такива случай, а през 2023 г. е установен един случай на неправомерно прилагане на СРС.

В доклада си националното бюро потвърждава позицията за необходимост от приемане на действия за изменения и допълнения в Закона за Специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс и за тяхното синхронизиране. Една от причините е, че остава неразрешен въпросът със съхраняването на изготвените Веществени доказателствени средства от приложените СРС-та, които се съхраняват за неопределен срок при органите, посочени в закона, когато не са приобщени към досъдебно производство и по приключили съдебни дела. Необходимо е да се създадат ред и условия за унищожаване на ВДС, за които е отпаднала необходимостта от тяхното съхраняване.

Данните в доклада показват, че по внесени до съда 4315 искания през 2025 г. са използвани СРС по отношение на 2442 души. През 2024 г. броят им е 2410, а през 2023 г. те са били 2493.

Според статистиката относителният дял на заявителите към общия брой инициирани процедури е следният - 63,06% от исканията са направени от структурите на МВР, от прокуратурата – 23,82%, от ДАНС – 10,82%, Европейски делегирани прокурори към Република България – 0.88%, Комисията за противодействие на корупцията – 0.56%, а от Служба „Военна полиция“ към Министерството на отбраната – 0,86%.

Данните показват още увеличение на неотложните случаи, при които е започнало прилагане на специални разузнавателни средства. Броят им е 211, докато през 2024 г. е бил 187. През 2025 г. е имало и 15 случая на непосредствена опасност от извършване на тежко умишлено престъпление от или заплаха за националната сигурност специалните, при които е приложено СРС, докато предходната година броят им е девет.

През 2025 г. СРС са използвани най-често за разкриване, предотвратяване и разследване на: организирана престъпна група - 1347 случая; наркотици - 995 случая; кражба - 145 случая; измама – 204 случая; престъпления против митническия режим - 140 случая; акцизни стоки - 121 случая; трафик на хора - 107 случая и подкуп – 122 случая. За разкриване и предотвратяване на престъпления по Глава първа за престъпления против Републиката са изготвени 191 искания за използване на СРС.

Специални разузнавателни средства по смисъла на този закон са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети. Технически средства са електронни и механични съоръжения, както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти. Оперативни способи са наблюдението, подслушването, проследяването, проникването, белязането и проверката на кореспонденцията и компютъризираната информация, контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие, които се прилагат при използването на техническите средства.