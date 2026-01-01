Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС каза на брифинг, че има предложение от "Синя България" да обсъдят инициатива за изменения в Конституцията за създаването на "котва" по отношение на нарастването на държавния дълг по аналог на много европейски примери.

"Смятаме, че България заслужава подобна реформа, очаква се анонс на новата фискална рамка и това съвпада с тази инициатива. От наша страна в следващите дни ще помогнем на колегите от "Синя България" да се организира дебат по тяхната тема. Споделяме и заявяваме нашата подкрепа за този модел", каза той.

Припомняме, че днес в 16:00 ч. заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година, а по-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството.

По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев вчера потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Днес той гарантира, че няма да понижават "нито с евро доходите на работещите".