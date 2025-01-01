В новия епизод на „Телеграфно подкастът“ Александър Йорданов коментира скандала около певицата Цеца Величкович и разветия български флаг във Велес, определяйки случилото се като „поредния македонски цирк“ и резултат от дългогодишна политика на омраза към всичко българско. Бившият посланик в Скопие и дългогодишен евродепутат заяви, че антибългаризмът се е превърнал в основен инструмент на македонската политика и средство за печелене на избори.

"Свидители сме как насажданият с години език на омразата към всичко българско прерастна от говорене в действия. В последните години има вече и извършени престъпления от омраза към България, добави Йорданов. Бих казал, че романтиката, за която навремето говореше тогавашният ни президент Петър Стоянов, е останала в далечното минало. Не знам дали отиваме напред или се връщаме назад, но съм убеден, че трябва да отстояваме своята история и култура – това го прави всеки европейски народ и го дължим на предците си".

„Виждаме как езикът на омразата прераства в действия и дори престъпления от омраза. България твърде дълго стои в ролята на пасивен наблюдател“, подчерта Йорданов.

Той е категоричен, че антибългарската реторика е средство за мобилизация на избиратели:

„Антибългаризмът печели избори – видяхме го и при последния местен вот, когато ВМРО–ДПМНЕ спечели с кампания, основана на омраза към България, вместо върху реалните проблеми.“

Йорданов изрази съмнение, че при управлението на Християн Мицкоски ще има напредък в двустранните отношения, но призова София да бъде активната страна:

„Не трябва да чакаме Скопие да направи крачка – ние трябва да задаваме темпото.“

„Не може един баща да създаде два народа“

Една от най-силните тези на Йорданов е, че македонската политика е успяла да раздели един народ, исторически и културно единен.

„Всички македонци знаят, че техните предци са имали българско самосъзнание – от Кирил Пейчинович до Братя Миладинови и Григор Пърличев. Това е документирана истина, не митология.“

По думите му, ако България „подари своята памет на друг“, утре ще се наложи „да обяснява на света кои сме“.

За Георгиевски, Мицкоски и приятелите на България

Бившият ни дипломат познава лично премиера Мицкоски, както и бившите македонски лидери Любчо Георгиевски и покойния президент Борис Трайковски.

„Мицкоски ми направи впечатление на прекалено самоуверен човек без особено покритие – невеж по исторически въпроси, но с голямо самочувствие“, каза Йорданов.

Той разказа и любопитна история от 90-те години с Любчо Георгиевски, който по негов съвет започнал да изписва името си с „б“ – Любчо, а не Люпчо.

„Трябва да сме откровени с македонците, но с чувство за хумор и добронамереност“, добави Йорданов.

С особено уважение той говори за Борис Трайковски, когото нарече „честен и искрен приятел на България“. Йорданов си спомня и думите му от една дипломатическа среща:

„Ако премина на моя струмишки диалект, само българският амбасадор ке ме разбере.“

Последният им разговор е бил на 25 февруари 2004 г. – ден преди трагичната катастрофа край Мостар.

„Нашата сила е в истината“

В края на разговора Йорданов обобщи позицията си:

„България трябва да води активна, настойчива и културна политика към Македония, защото сме един народ, разделен по политически причини.“