Активирана е системата BG-ALERT заради пожара, възникнал в склад на предприятие за производство на боеприпаси в района на село Горни Върпища, област Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР. По данни на управителя няма опасност за служители, те са евакуирани. Три екипа от регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" следят ситуацията.

Към момента няма опасност за населението в близките населени места. Районът е напълно отцепен от екипите на полицията и пожарната с цел гарантиране на безопасността на местното население, информират от ОД на МВР и уточняват, че най-близкото населено място е на разстояние над километър от обекта.

Пожар в склад на „ЕМКО“ край Царева ливада, няма опасност за хората (СНИМКИ)

БГНЕС

„Информацията, която имаме, е от 23:04–23:10 ч. Първият сигнал на 112 е подаден малко след това. Веднага са уведомени „Пожарна безопасност“ и Областната дирекция на МВР. Пожарни екипи са в Царева ливада, както в селата Донино и Бочуковци, където наблюдават пожара с дрон. Към момента пожарът е на територията на складовата база на завода. Движи се от склад към склад и се разпространява между тях. Последният взрив е бил малко преди полунощ. Представители на фирмата трябва да кажат какво точно се съхранява в складовете. Мисля, че има барут и боеприпаси", каза за NOVA областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

Поради риска от продължаващи детонации, теренът се обследва с дрон, за да се установи точният мащаб на щетите и да се прецени кога екипите могат безопасно да пристъпят към пълно ликвидиране на огъня.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще бъдат на мястото на инцидента, за да проверят създадената организация и предприетите действия за овладяване на ситуацията и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Изявление ще бъде направено в 11:00 ч., при село Царева ливада, при жп прелеза, съобщават още от областната дирекция на полицията.

На 10 август пожар избухна в склад за боеприпаси във завод "ЕМКО" край село Белица, община Трявна. Преди седмица от Окръжната прокуратура в Габрово съобщиха, че продължава интензивното събиране на доказателства по всички версии за възникването на пожара в склада на завода край Белица.