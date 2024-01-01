Заловиха 74-годишен мъж във Велико Търново, издирван от властите в Германия, съобщиха от полицията.
Той е хванат на 29 февруари при проверка.
Хванаха издирван мъж във Великотърновско
Мъжът е обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест.
Той е задържан и са уведомени компетентните служби.
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Той е хванат на 29 февруари при проверка.
Хванаха издирван мъж във Великотърновско
Мъжът е обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест.
Той е задържан и са уведомени компетентните служби.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня