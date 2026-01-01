27-годишен мъж, издирван от германските власти, е установен при полицейска проверка на главния път Плевен – Бяла, съобщиха от полицията.

Около 4:00 ч. през нощта служители на Районното управление в Свищов спрели за проверка лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж от село Търнак.

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В колата пътували още двама души – 39-годишна жена от Летница и 27-годишен мъж от Генерал Тошево.

При проверката полицаите установили, че 27-годишният пътник се издирва от властите в Германия.

За случая са уведомени компетентните служби.