Поредна авария на главния водопровод на Велико Търново оставя областния град и околните села без вода.Проблемът е регистриран преди около час, а работата по отстраняването му вече е стартирала.
Два големи квартала във Велико Търново са без вода
Вода, освен във Велико Търново, няма да има и в селата Самоводене, Беляковец, Леденик, Балван, Ново село, Момин сбор, Ветринци, Миндя и Пушево.Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 00.00 часа на 10 ноември. От дружеството се извиняват за неудобствата и уверяват, че при възможност водата ще бъде пусната по-рано.
БГНЕС
Два големи квартала във Велико Търново са без вода
Вода, освен във Велико Търново, няма да има и в селата Самоводене, Беляковец, Леденик, Балван, Ново село, Момин сбор, Ветринци, Миндя и Пушево.
БГНЕС