Поредна авария на главния водопровод на Велико Търново

БГНЕС

Два големи квартала във Велико Търново са без вода

Проблемът е регистриран преди около час, аВода, освен във Велико Търново,Самоводене, Беляковец, Леденик, Балван, Ново село, Момин сбор, Ветринци, Миндя и Пушево.

БГНЕС

Очаква се водоподаването да бъде възстановено. От дружеството се извиняват за неудобствата и уверяват, че при възможност водата ще бъде пусната по-рано.