Областният управител на Варна Марио Смърков даде повече подробности за ударените тази нощ два търговски кораба в Черно море.

Корабът "Челси 3" , ударен на 15 мили от Бяла

Сигналът за атакуван кораб "Челси 3" в близост до териториалните води на България, на около петнайсет мили източно от град Бяла, е постъпил около 2:00 ч. в дежурната стая на областната администрация от тел. 112. Плавателният съд не е потънал, бил е празен. Пътувал е от Турция към Молдова. Той е превозвал зърно от Украйна до Турция, където е разтоварил и е поел обратно по маршрута си.

По думите на Смърко на борда е имало 15 души - седем от Украйна и осем от Азербайджан. Тъй като ударите са станали през нощта, повечето хора са били в почивка. Тези, които са били на вахта, са усетили три удара, от които един е бил в предната част на кораба, другият – в средата, третият – към кърмата. Не са видели дронове. Имало е пожар на борда, добави Смърков.

Има шестима пострадали, от които един е с леки изгаряния. Той е в Многопрофилна болница за активно лечение във Варна към ВМА. Другите петима са с леки наранявания и са настанени в олница „Света Анна“.

Втори кораб е ударен на 17 мили от Крапец

Вторият ударен кораб се намира на 17 мили източно от Крапец. Той е потънал. От него има четирима моряци, които са успели да се спасят и в момента са на спасителни плотове. Не е ясно в какво състояние са те. "Доколкото разбрах в близост има цивилен кораб, който оказва помощ на моряци, които са в водата", каза Марио Смърков.