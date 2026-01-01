Футболната история на България се събира в Стара Загора в едно от най-очакваните спортни събития в града, което ще върне на терена легендите и ще срещне поколения фенове, съобщиха от Общината.

На 26 април стадион „Берое“ ще бъде домакин на демонстративен мач между ветераните на „Берое“ и сборен отбор от футболни легенди на България, посветен на 40 години от шампионската титла на клуба и 110 години от създаването му. Това съобщи Теньо Минчев, председател на УС на ФК "Берое 1916 - ветерани" - главен организатор на събитието.

Началото на демонстративната среща е от 16.00 ч., а входът за зрителите ще бъде свободен. В срещата се очаква да се включат над 40 футболни легенди - шампионите на „Берое“ от 1986 година и емблематични имена от различни поколения, оставили трайна следа в българския футбол.

Кристо Стоичков влиза в ролята на Христо Стоичков на големия екран

Специално за юбилея на терена ще бъде изложена и оригиналната шампионска купа на „Берое“ от 1986 година. Феновете ще имат възможност да се снимат с трофея и със своите любими футболни идоли - среща, която превръща историята в лично преживяване.

Срещата ще противопостави два звездни състава.

Шампионският отбор на „Берое“ (1986 г.) включва:

Капитан – з.м.с. Теньо Минчев, Валентин Грудев, Васил Драголов, Венелин Сивриев, Ивко Ганчев, Илия Илиев, Йордан Митев, Кънчо Кашеров, Мюмюн Кашмер, Петко Тенев, Пламен Липенски, Радко Калайджиев, Стефан Динев, Христо Белчев.

Към състава ще се присъединят и футболисти от по-старото и следващите поколения:

Коста Костов, Борис Киров, Таньо Петров - Чапъра, Петко Петков - Загера, Николай Демирев, Гошо Гинчев, Стелиян Попчев, Веселин Пенев, Владимир Зафиров, Слави Жеков, Георги Андонов, Иво Иванов, Янко Вълканов, Дончо Атанасов, Ваня Джаферович, Мартин Камбуров, Здравко Илиев, Георги Динков, Симеон Минчев, Стоян Ставрев, Даниел Илиев,

Треньор на отбора е Евгени Янчовски.

Гостуващият отбор, воден от почетния гражданин на Стара Загора Христо Стоичков, включва:

Антим Пехливанов, Антони Здравков, Атанас Пашев, Благо Блангев, Бончо Генчев, Васил Тинчев, Веселин Сантуров, Георги Илиев, Георги Кутянов, Даниел Боримиров, Димитър Васев, Димитър Младенов, Дончо Донев, Едуард Еронасян, Емил Бучински, Емил Костадинов, Златко Янков, Ивайло Андонов, Иван Кочев, Илиян Киряков, Йордан Йоргов, Кирил Пейчев, Костадин Янчев, Красимир Коев, Лъчезар Танев, Любомир Шейтанов, Марин Бакалов, Марио Вълков, Наско Сираков, Недялко Младенов, Петър Александров, Петър Михтарски, Пламен Гетов, Пламен Марков, Пламен Николов, Ради Здравков, Станислав Ангелов, Стефан Лахчиев, Стойчо Младенов, Стоян Гурков, Трендафил Данев, Цонко Симеонов.

Треньори на отбора са Христо Бонев и Георги Василев. Събитието ще бъде съпътствано от празнична програма с музикална част с участието на Стефан Вълдобрев. Водещи ще бъдат Павлета Рашкова и Желязко Динев, които ще преведат публиката през най-силните моменти от историята на клуба и ще създадат емоционална връзка между поколенията на терена и на трибуните.

Стадион „Берое“ ще бъде отворен за посетители през целия ден, като всеки ще има възможност да заеме избраното от него място. Община Стара Загора призовава всички присъстващи да спазват указанията на организаторите, въведените мерки за безопасност и установения ред на стадиона, като сигурността на събитието е споделена отговорност на всички участници и зрители.

Юбилейният футболен празник е посветен на два значими момента в историята на старозагорския футбол. Началото на организирания футбол в града се поставя през 1916 година с първите редовни занимания към туристическо дружество „Верея“, а през 1959 година тези традиции намират своето продължение в създаването на спортен клуб „Берое“.

Най-яркият връх в тази история остава 12 април 1986 година, когато „Берое“ печели шампионската титла на България - постижение, което и днес е символ на спортна гордост за Стара Загора. На терена легендите на "Берое" ще излят с реплика на екипите от сезон 1985/1986 г.

Поканата е отправена към всички фенове на „Берое“ от всички поколения, към всички, които носят любовта към футбола и към всички, които обичат своя град, да споделят заедно този празник и да бъдат част от една емоция, която свързва поколенията и остава във времето.