Два самолета са кацнали на летище "Васил левски" - София. Самолетите са пътували от Лондон и от Брюксел. Машините са проверени от екипи на "Гранична полиция", след като са били подадени имейли със заплахи, научи БНР от свои източници.

Не е било открито нищо обезпокоително при проверката. И двете машини са кацнали безпроблемно.

Бомбени заплахи срещу три полета до София

Бомбени заплахи са отправени днес срещу най-малко осем полета от или към Прага, съобщи говорител на летището в чешката столица. Засегнати са самолети, пристигащи от Дания, Испания и Великобритания, както и машини, излетели към дестинации във Велкобритания, Нидерландия, Италия, Румъния и Кипър.

Полет на авиокомпания "Уиз еър", летящ от Прага за Рим, е бил отклонен към Венеция, където самолетът се е приземил безпроблемно, след като съобщение за поставена бомба е било отправено по телефона до управлението на въздушното движение в Италия, предаде агенция АНСА.