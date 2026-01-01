Столична община започва мащабно проучване, насочено към бъдещото развитие на пространствата около река Владайска. Целта е зоната постепенно да бъде преобразена в съвременно градско зелено пространство – модерен линеен парк, който да предлага възможности за разходки, спорт, срещи и отдих сред природата, без да се напуска градът.

Идеята на проекта е бъдещият парк да свързва по-добре северните и централните части на София, като същевременно направи района по-достъпен и по-функционален за жителите на столицата. В концепцията за развитие се включват удобни алеи за пешеходци и велосипедисти, пространства за спорт и активен начин на живот, зони за социални контакти, както и подобрено осветление и мерки за сигурност.

Преди обявяването на международен архитектурен конкурс за обновяването на територията, Столична община поставя акцент върху участието на гражданите. Чрез специална анкета институцията цели да събере мнения, идеи и конкретни предложения, които да послужат при изготвянето на заданието към конкурса.

Събраната обратна връзка ще помогне проектните решения да отразят реалните нужди и очаквания на хората, които живеят, работят или прекарват време в района.

„Планирането на градската среда има смисъл, когато стъпва на обратна връзка от хората. Чрез това проучване ще получим конкретни насоки за това кои функции и зони са приоритетни и как съгражданите ни си представят бъдещето на пространството край реката“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Кратка и достъпна анкета

Анкетата е анонимна, отнема около пет минути и дава възможност на участниците да посочат:

кои зони около реката е важно да бъдат развити;

какви дейности и функции да бъдат включени;

допълнителни идеи и препоръки за бъдещия линеен парк.

Столична община приканва всички заинтересовани граждани да се включат в проучването и да дадат своя принос за оформянето на едно по-зелено, по-достъпно и по-живописно градско пространство. Резултатите от анкетата ще бъдат ключови за бъдещото развитие на зоната около река Владайска и за създаването на парк, който отговаря на нуждите на съвременния град и неговите жители.