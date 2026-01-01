Трима са пострадали при пътнотранспортно произшествие, станало вчера около 10:40 часа по пътя между село Нова Черна и Тутракан. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

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При удара водачът получил фрактура на китка, а возещите се в автомобила 49-годишна жена и 55-годишен мъж съответно изместване на тазобедрена става и фрактура на ребро.

Причините за произшествието се изясняват, образувано е досъдебно производство.