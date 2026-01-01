27-годишен мъж се опита да ограби офис на платежна институция в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 3 ноември в центъра на града. По данни на служителката в обекта той е бил с маска и пистолет и я е заплашил, за да му предаде оборота.

Задържаха 21-годишен, опитал да ограби момче в Сливен

Тя е реагирала хладнокръвно и е предотвратила посегателството, след което той избягал в неизвестна посока.

Униформените са предприели действия и не след дълго задържали в близост до местопроизшествието предполагаемия извършител.

Работата продължава под надзора на прокуратурата. Той е задържан.