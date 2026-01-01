Сигнали за поставени взривни устройства са получени в съдебните палати в Ловеч и Разград. Заради заплахите сградите са евакуирани, а полицията извършва проверки.

В 11:27 ч. на официалния имейл адрес на Окръжния съд в Ловеч е получено съобщение за поставено взривно устройство в сградата, съобщават от институцията. Магистрати, служители и посетители са евакуирани. Очаква се работата на институциите да бъде възстановена след 14:00 ч.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч са съобщили, че подобни сигнали са постъпили и на електронните пощи на други институции.

Полицията проверява и сигнали за взривни устройства в сградите на Окръжния съд и Окръжната прокуратура в Разград. Заплахите са получени на електронните пощи на двете институции. Служителите са евакуирани, а в сградите се извършват проверки, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева. По думите ѝ към момента няма данни за други подадени сигнали.

Пред БТА зам.-председателят на Окръжния съд в Разград съдия Емил Стоев заяви, че охраната е разпоредила хората, които участват в съдебни заседания, да останат в сградата. Междувременно се проверяват останалите помещения.

Подобни сигнали за поставени взривни устройства в сградите на Окръжния съд и прокуратурата в Разград бяха получени и в началото на октомври.