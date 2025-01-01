В Луковит шофьор без книжка не спря на подаден светлинен и звуков полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Случаят е от вчера около 13:00 ч. Автопатрул опитал да спре лек автомобил, но водачът не изпълнил разпореждането и продължил движението си в посока към квартал „Изток“. В района на кръстовището, образувано от улиците „Св. св. Кирил и Методий“ и „Синчец“, той катастрофирал, след което напуснал превозното средство и побягнал.

Младеж без книжка катастрофира след опит да избяга от полицейска проверка

Униформените го застигнали и установили, че е 19-годишен местен жител, неправоспособен. Справка в информационните масиви на МВР показала, че младежът е извършил нарушението в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние.

По случая е образувано досъдебно производство. Работа продължават служители на Районното управление на МВР в Луковит.