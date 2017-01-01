„Велбъжд” изпадна от Трета лига, на първо четене

Кюстендилският отбор завършва на предпоследното място в Трета Югозападна лига.
Старши треньорът на "Велбъжд" Юлиян Кръстев подаде оставка, като пое вината за изпадането на отбора, но намекна, че „Велбъжд” ще бъде в Трета лига още през следващия сезон.
Юлиян Кръстев пое отговорността и подаде оставка: "Велбъжд" ми е на сърцето„Играхме за честта си. Съжалявам за „Велбъжд”. Старата вражда между двата клуба я няма, ние поддържаме много добри взаимоотношения с колегите от Кюстендил”, каза треньорът на „Марек 1915” Цветан Видински.
Гостите от Дупница поведоха с 0:2 до 25 минута, чрез попадения на Еньо Кръстовчев и Дани Георгиев. Мартин Калеов намали в 39 мин. на 1:2. Виктор Анастасов възстанови равенството в 63 мин. Последваха нови 2 попадения за „Марек” , на Робертино Атанасов и Еньо Кръстовчев. Денис Шаранков намали на 3:4, но отново Атанасов и Жорж Николов оформиха крайното 3:6.
ДОМАКИН
|ГОСТ
|РЕЗ.
|ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
|ПИРИН /Г.Д./
|СТРУМСКА СЛАВА /РАД./
|0-1
|17.00 ч.
|ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./
|СВОБОДА /ПЕЩ./
|0-3
|17.00 ч.
|ВЕЛБЪЖД /КН./
|МАРЕК /ДУПН./
|3-6
|17.00 ч.
|БАЛКАН /БОТ./
|ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/
|2-3
|17.00 ч.
|СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./
|БЕЛАСИЦА /ПЕТР./
|2-0
|17.00 ч.
|ВИХРЕН /САНД./
|ЧАВДАР /ЕТР./
|3-0
|17.00 ч.
|РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./
|БОТЕВ /ИХТ./
|6-1
|17.00 ч.
|СЕПТЕМВРИ /СИМ./
|ПИРИН /РЗ./
|2-2
|17.00 ч.
|ХЕБЪР /ПЗ./
|МИНЬОР /ПК./
|2-1
|17.00 ч.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
|№
|ОТБОР
|М
|П
|Р
|З
|вкар.
|получ.
|г.р-ка
|ТОЧКИ
|1
|СТРУМСКА СЛАВА РАД.
|34
|23
|9
|2
|76
|20
|56
|78
|2
|СЕПТЕМВРИ СИМ.
|34
|21
|9
|4
|62
|28
|34
|72
|3
|МИНЬОР ПК.
|34
|20
|8
|6
|58
|37
|21
|68
|4
|СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ СЛ.
|34
|19
|2
|13
|69
|39
|30
|59
|5
|БЕЛАСИЦА ПЕТР.
|34
|16
|11
|7
|52
|34
|18
|59
|6
|ХЕБЪР ПЗ.
|34
|18
|4
|12
|68
|41
|27
|58
|7
|ЧАВДАР ЕТР.
|34
|17
|2
|15
|60
|46
|14
|53
|8
|МАРЕК 1915 ДУПН.
|34
|15
|7
|12
|51
|50
|1
|52
|9
|РИЛСКИ СПОРТИСТ САМ.
|34
|12
|7
|15
|53
|61
|-8
|43
|10
|ПИРИН Г.Д.
|34
|12
|6
|16
|45
|41
|4
|42
|11
|ПИРИН РЗ.
|34
|11
|8
|15
|36
|55
|-19
|41
|12
|БАЛКАН БОТ.
|34
|11
|7
|16
|54
|55
|-1
|40
|13
|БОТЕВ ИХТ.
|34
|12
|2
|20
|49
|72
|-23
|38
|14
|ГЕРМАНЕЯ С.БАНЯ
|34
|11
|5
|18
|52
|52
|0
|38
|15
|ВИХРЕН САНД.
|34
|10
|7
|17
|36
|46
|-10
|37
|16
|СВОБОДА ПЕЩ.
|34
|11
|4
|19
|36
|75
|-39
|37
|17
|ВЕЛБЪЖД КН.
|34
|9
|5
|20
|44
|63
|-19
|32
|18
|ЧЕПИНЕЦ ВЕЛ.
|34
|5
|3
|26
|33
|119
|-86
|18