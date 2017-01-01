„Велбъжд” изпадна от Трета лига, на първо четене

След 9 гола на стадион „Осогово” и две греди,, п ред около 300 зрители, сред тях и десетина от Дупница.Кюстендилският отбор завършва на предпоследното място в Трета Югозападна лига.Старши треньорът на "Велбъжд", като пое вината за изпадането на отбора, но намекна, че „Велбъжд” ще бъде в Трета лига още през следващия сезон.. Съжалявам за „Велбъжд”. Старата вражда между двата клуба я няма, ние поддържаме много добри взаимоотношения с колегите от Кюстендил”, каза треньорът на „Марек 1915”Гостите от Дупница поведоха с 0:2 до 25 минута, чрез попадения на Еньо Кръстовчев и Дани Георгиев. Мартин Калеов намали в 39 мин. на 1:2. Виктор Анастасов възстанови равенството в 63 мин. Последваха нови 2 попадения за „Марек” , на Робертино Атанасов и Еньо Кръстовчев. Денис Шаранков намали на 3:4, но отново Атанасов и Жорж Николов оформиха крайното 3:6.

ГОСТ РЕЗ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПИРИН /Г.Д./ СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ 0-1 17.00 ч. ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ СВОБОДА /ПЕЩ./ 0-3 17.00 ч. ВЕЛБЪЖД /КН./ МАРЕК /ДУПН./ 3-6 17.00 ч. БАЛКАН /БОТ./ ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ 2-3 17.00 ч. СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ 2-0 17.00 ч. ВИХРЕН /САНД./ ЧАВДАР /ЕТР./ 3-0 17.00 ч. РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ БОТЕВ /ИХТ./ 6-1 17.00 ч. СЕПТЕМВРИ /СИМ./ ПИРИН /РЗ./ 2-2 17.00 ч. ХЕБЪР /ПЗ./ МИНЬОР /ПК./ 2-1 17.00 ч.

№ ОТБОР М П Р З вкар. получ. г.р-ка ТОЧКИ 1 СТРУМСКА СЛАВА РАД. 34 23 9 2 76 20 56 78 2 СЕПТЕМВРИ СИМ. 34 21 9 4 62 28 34 72 3 МИНЬОР ПК. 34 20 8 6 58 37 21 68 4 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ СЛ. 34 19 2 13 69 39 30 59 5 БЕЛАСИЦА ПЕТР. 34 16 11 7 52 34 18 59 6 ХЕБЪР ПЗ. 34 18 4 12 68 41 27 58 7 ЧАВДАР ЕТР. 34 17 2 15 60 46 14 53 8 МАРЕК 1915 ДУПН. 34 15 7 12 51 50 1 52 9 РИЛСКИ СПОРТИСТ САМ. 34 12 7 15 53 61 -8 43 10 ПИРИН Г.Д. 34 12 6 16 45 41 4 42 11 ПИРИН РЗ. 34 11 8 15 36 55 -19 41 12 БАЛКАН БОТ. 34 11 7 16 54 55 -1 40 13 БОТЕВ ИХТ. 34 12 2 20 49 72 -23 38 14 ГЕРМАНЕЯ С.БАНЯ 34 11 5 18 52 52 0 38 15 ВИХРЕН САНД. 34 10 7 17 36 46 -10 37 16 СВОБОДА ПЕЩ. 34 11 4 19 36 75 -39 37 17 ВЕЛБЪЖД КН. 34 9 5 20 44 63 -19 32 18 ЧЕПИНЕЦ ВЕЛ. 34 5 3 26 33 119 -86 18

Победи в решаващите си мачове постигнаха тимовете наЕто и всички резултати от последния кръг:ДОМАКИНКРАЙНО КЛАСИРАНЕ: