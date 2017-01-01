Кюстендил

„Велбъжд” изпадна от Трета лига, на първо четене

Велбъжд- Марек
Велбъжд- Марек / Влади Владимиров
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След 9 гола на стадион „Осогово” и две греди, „Велбъжд” загуби от „Марек 1915” с 3:6, п ред около 300 зрители, сред тях и десетина от Дупница.
Кюстендилският отбор завършва на предпоследното място в Трета Югозападна лига.

Старши треньорът на "Велбъжд" Юлиян Кръстев подаде оставка, като пое вината за изпадането на отбора, но намекна, че „Велбъжд” ще бъде в Трета лига още през следващия сезон.

Юлиян Кръстев пое отговорността и подаде оставка: "Велбъжд" ми е на сърцето

Играхме за честта си. Съжалявам за „Велбъжд”. Старата вражда между двата клуба я няма, ние поддържаме много добри взаимоотношения с колегите от Кюстендил”, каза треньорът на „Марек 1915” Цветан Видински.

Гостите от Дупница поведоха с 0:2 до 25 минута, чрез попадения на Еньо Кръстовчев и Дани Георгиев.  Мартин Калеов намали в 39 мин. на 1:2.  Виктор Анастасов възстанови равенството в 63 мин. Последваха нови 2 попадения за „Марек” , на Робертино Атанасов и Еньо Кръстовчев. Денис Шаранков намали на 3:4, но отново Атанасов и Жорж Николов оформиха крайното 3:6.

Велбъжд- Марек

Победи в решаващите си мачове постигнаха тимовете на „Германея”, „Вихрен” и „Свобода”. Ето и всички резултати от последния кръг:
ДОМАКИН
  ГОСТ    РЕЗ.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
   ПИРИН /Г.Д./    СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ 0-1    17.00 ч.
   ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./    СВОБОДА /ПЕЩ./  0-3     17.00 ч.
   ВЕЛБЪЖД /КН./    МАРЕК /ДУПН./  3-6     17.00 ч.
   БАЛКАН /БОТ./    ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/  2-3     17.00 ч.
   СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./    БЕЛАСИЦА /ПЕТР./  2-0     17.00 ч.
   ВИХРЕН /САНД./    ЧАВДАР /ЕТР./  3-0     17.00 ч.
   РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./    БОТЕВ /ИХТ./ 6-1    17.00 ч.
   СЕПТЕМВРИ /СИМ./    ПИРИН /РЗ./  2-2     17.00 ч.
   ХЕБЪР /ПЗ./    МИНЬОР /ПК./  2-1     17.00 ч.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
 
   №    ОТБОР    М       П       Р       З    вкар. получ. г.р-ка ТОЧКИ
1    СТРУМСКА СЛАВА РАД. 34 23 9 2 76 20 56 78
2    СЕПТЕМВРИ СИМ. 34 21 9 4 62 28 34 72
3    МИНЬОР ПК. 34 20 8 6 58 37 21 68
4    СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ СЛ. 34 19 2 13 69 39 30 59
5    БЕЛАСИЦА ПЕТР. 34 16 11 7 52 34 18 59
6    ХЕБЪР ПЗ. 34 18 4 12 68 41 27 58
7    ЧАВДАР ЕТР. 34 17 2 15 60 46 14 53
8    МАРЕК 1915 ДУПН. 34 15 7 12 51 50 1 52
9    РИЛСКИ СПОРТИСТ САМ. 34 12 7 15 53 61 -8 43
10    ПИРИН Г.Д. 34 12 6 16 45 41 4 42
11    ПИРИН РЗ. 34 11 8 15 36 55 -19 41
12    БАЛКАН БОТ. 34 11 7 16 54 55 -1 40
13    БОТЕВ ИХТ. 34 12 2 20 49 72 -23 38
14    ГЕРМАНЕЯ С.БАНЯ 34 11 5 18 52 52 0 38
15    ВИХРЕН САНД. 34 10 7 17 36 46 -10 37
16    СВОБОДА ПЕЩ. 34 11 4 19 36 75 -39 37
17    ВЕЛБЪЖД КН. 34 9 5 20 44 63 -19 32
18    ЧЕПИНЕЦ ВЕЛ. 34 5 3 26 33 119 -86 18

 
 
 
Дарик- Кюстендил
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Кюстендил

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