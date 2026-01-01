Състав на Окръжния съд в Хасково остави с постоянна мярка „задържане под стража“ 26-годишния американски гражданин Натхан Даниел Лимесанд, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти в чешкия град Пардубице. Делото е за определяне на мярка, която да гарантира присъствието на обвиняемия по същинския процес по екстрадицията му.

По данни, предоставени от съда в Пардубице, Лимесанд е обвинен в участие в организирана група, извършила палеж на фабрика за производство на чувствителна военна техника. При пожара са нанесени щети за около 150 млн. чешки крони върху сградите и са унищожени изделия за още 100 млн. чешки крони.

Арестуваха в България издирван за палеж в чешка фабрика за дронове

След деянието групата е публикувала изявление в социалните мрежи, в което посочва, че действията ѝ са мотивирани от стремеж да се спре войната в Газа, както и че фабриката е свързана с израелски инвестиции, каза съдията по делото от Окръжния съд в Хасково Георги Гочев.

По обвиненията срещу Лимесанд чешкото законодателство предвижда наказание до 20 години „лишаване от свобода“, каза представителят на прокуратурата Елеонора Иванова.

Съдът прие, че Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на закона. При определяне на мярката магистратите отчетоха наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие, предвид високата степен на организираност на деянието, неговата обществена опасност и международния му характер.

Като допълнителни аргументи бяха посочени обстоятелствата, че след извършване на престъплението лицето е напуснало територията на Чехия и е било задържано на шенгенска граница - на Граничния контролно -пропускателен пункт „Капитан Андреево" на 3 април, както и че няма трайна обвързаност с България. Последният му известен адрес е в Братислава, Словакия.

С оглед на това съдът прие, че единствено най-тежката мярка за неотклонение може да осигури участието на лицето в екстрадиционното производство.

Пред съда Лимесанд заяви, че желае да бъде екстрадиран в Чехия. Вместо последна дума, в съдебна зала той каза, че предпочита да изпрати послание: „Палестина трябва да остане свободна, да е извън окупацията на Израел. И това ще е така“, каза подсъдимият.

В кулоарите на съда адвокатът на Лимесанд - Илиян Мамбалов каза, че с подопечният му не е обсъждал дали той принадлежи към групировка, нито каква е била целта и посоката му, преминавайки през българския граничен пункт „Капитан Андреево".

Определението на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок. На 4 април във връзка с палежа в чешка фабрика са били арестувани други двама души, съобщи „Ройтерс".