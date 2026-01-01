Aрестувани са още двама души във връзка с палежа в чешка фабрика за оптика и дронове, извършен миналия месец. Един от тях е бил арестуван в България на 3 април и чешките власти ще поискат неговата екстрадиция, съобщи Ройтерс.

Неизвестна досега пропалестинска активистка група е поела отговорност за пожара от 20 март в индустриален комплекс в Пардубице, на около 120 км източно от чешката столица Прага.

Чешките власти по-рано тази седмица съобщиха за петима задържани, включително египетски и американски гражданин, след пожара, който е засегнал сграда, използвана от чешката отбранителна група "Ел Пи Пи Холдинг". Полските прокурори съобщиха в сряда, че двама полски граждани също са били задържани във връзка със случая.

Чешката полиция и прокуратурата сега заявиха, че още един човек е бил задържан в събота. Друг заподозрян е бил арестуван в България в петък, като полицията е посочила, че ще поиска неговата екстрадиция. И двамата са чужди граждани, уточниха чешките власти. Групата, поела отговорност за атаката, заяви в онлайн съобщение, че набелязаната компания е разработвала оръжия за Израел.

"Ел Пи Пи Холдинг" обяви през 2023 г. планове за сътрудничество с израелската компания "Елбит системс", но посочва, че тези планове никога не са били реализирани. Продукцията на компанията включва дронове, които се изнасят за Украйна.