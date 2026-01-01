/ iStock

Един човек беше убит и четирима, сред които и полицай, бяха ранени при стрелба в кметството на чешкия град Хршибска, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните сили на реда. 

Полицията заяви, че нападателят е застрелян и че опасността е отминала. 

Все още не е ясен мотивът за нападението. 

 

Николай Велев, БТА
Свят