Един човек беше убит и четирима, сред които и полицай, бяха ранени при стрелба в кметството на чешкия град Хршибска, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните сили на реда.
Полицията заяви, че нападателят е застрелян и че опасността е отминала.
🔴 AKTUALIZACE: Střelba na úřadu v obci Chřibská na Děčínsku— NašeTéma (@nasetema_cz) January 19, 2026
🔴 Na obecním úřadu v obci Chřibská na Děčínsku se v pondělí dopoledne střílelo. Zamířilo tam několik policejních hlídek, mimo jiné i zásahová jednotka, záchranáři vyslali vrtulník. Policie oznámila, že na místě je… pic.twitter.com/HW472VrefQ
Все още не е ясен мотивът за нападението.
Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřela žena, čtyři lidé jsou zranění. Policie útočníka zneškodnilahttps://t.co/kk5JqPqMj7 pic.twitter.com/DNTTRokDSV— John Spectator (@johnspectator) January 19, 2026