Локализиран е пожарът край ивайловградското село Горно Луково и обстановката около огнищата започва да се нормализира, съобщиха от община Ивайловград на страницата си във Фейсбук.

Пожарът възникна на 4 октомври. Заради стихията бе обявено частично бедствено положение, като в гасенето се включиха и хеликоптери. Още същата вечер огънят прехвърли границата и навлезе на територията на съседна Гърция.

Продължава борбата с големия пожар край Горно Луково, огънят остава активен на гръцка територия (ВИДЕО)

През изминалата нощ на терен останаха дежурни екипи на пожарната и Горското стопанство. На място продължават работа екипи със седем пожарни автомобила, както и лесничеи, които осъществяват наблюдение и контрол. Наблюдението на терена продължава.

Секретарят на Община Ивайловград Николай Панайотов поясни, че бедственото положение още не е отменено. По думите му това ще стане след официалното становище на пожарната за овладяването на пожара, като прогнозите са това да стане до края на днешния ден.