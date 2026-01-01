Над 30 села и няколко квартала в община Габрово са без електрозахранване след обилния снеговалеж тази нощ, съобщиха от Общината във Фейсбук.

Без електричество са Лесичарка, Раховци, Костенковци, Чарково, Ябълка, Фърговци, Генчовци, Балани, Поповци, Гайдари, Киевци, Гледаци, Богданчовци, Дивеци, Прахали, Гайтани, Думници, Чавеи, Пецевци, Костадини, Янковци, Златевци, Лоза, Армени, Негенци, кв. „Любово“, Варчевци, кв. „Етър“, Априлово, Григоровци, Нова махала, Здравковец, Бяла река, Водици, „Соколски манастир“, Кметчета, Драгоманци, Стойчевци, Велковци, Мичковци, Узуните, Междене.

Цялата налична техника по почистването към селата работи, затруднения има по направленията на Мичковци, Солари, Джумрии, Влайчовци, Козирог и Здравковец, допълват от Общината.

Усложнена зимна обстановка у нас: Блокирана магистрала, затворени училища и населени места без ток

Новообразуваната снежна покривка от тежък и мокър сняг в града е около 25 см.

Пътищата в града са проходими при зимни условия, но част от градските автобусни линии се движат със закъснение.

Движението по пътя Габрово - Севлиево е затруднено, поради заледяване.

Проходът Шипка е заснежен от северната страна, движението да се осъществява с повишено внимание, предупредиха дежурните екипи на Областното пътно управление в Габрово.