Ситуацията в област Стара Загора се нормализира след бурния вятър и валежите от дъжд и сняг през изминалото денонощие. Това съобщи областният управител д-р Неделчо Маринов.

Към момента без електрозахранване са отделни села или части от населени места в общините Стара Загора, Павел баня и Казанлък. „В постоянна връзка сме с аварийните екипи, които работят по отстраняване на повредите“, посочи д-р Маринов.

По-голямата част от населените места, останали без ток, вече са с възстановено електрозахранване. Областният управител подчерта, че големите язовири на територията на областта са под постоянно наблюдение.

„Ситуацията е спокойна и под контрол. В непрекъсната координация и комуникация сме както с „Напоителни системи“, така и с Министерството на околната среда и водите“, допълни той.

По-рано днес д-р Маринов съобщи, че в язовир „Копринка“ има около 15 млн. куб. метра свободен обем. „Натискът към язовирите и реките е сериозен, но на този етап няма критични участъци и поводи за притеснение“, каза още областният управител.