Шофьор загина при тежък пътен инцидент в района на бургаския квартал „Ветрен“.

БГНЕС

Малко преди обяд микробус е напуснал пътното платно и се е врязал в бетонната и металната ограда на жилищен имот, в непосредствена близост до гаража на къщата.

БГНЕС

Катастрофата е станала на пътя, свързващ квартала с Минералните бани.

БГНЕС

Вследствие на жестокия удар предната част на микробуса е напълно разрушена, както и оградата на имота.

БГНЕС

Към мястото на произшествието са насочени екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Предстои да бъде установена причината за сблъсъка.