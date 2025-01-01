Вертолет се разби днес край селището Наришкино в руската Орловска област, предадоха ТАСС и Ройтерс.
Предварителната причина за катастрофата на хеликоптер Ми-8 в Орловска област е техническа неизправност. Това съобщи пресслужбата на Московския военен окръг пред ТАСС.
Екипажът е загинал.
A crashed Mi-8 military helicopter, presumably loaded with explosives has been detonating in Russia's Oryol region, according to Russian channels. pic.twitter.com/9aafnEyDXt— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) May 23, 2025
Агенция ТАСС съобщи, че противопожарни екипи работят на място,
В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение Ми-8, экипаж погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского военного округа.— ТАСС (@tass_agency) May 23, 2025
Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность:https://t.co/buSs7mCVjG pic.twitter.com/Q3eicEg9sM
Министерството на извънредните ситуации и правоохранителните органи извършват оперативни действия. Няма заплаха за цивилното население, заяви губернаторът на региона Андрей Кличков.
Все още няма информация дали става дума за военен вертолет.