Вертолет се разби днес край селището Наришкино в руската Орловска област, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Предварителната причина за катастрофата на хеликоптер Ми-8 в Орловска област е техническа неизправност. Това съобщи пресслужбата на Московския военен окръг пред ТАСС.

Екипажът е загинал.

Агенция ТАСС съобщи, че противопожарни екипи работят на място,

Министерството на извънредните ситуации и правоохранителните органи извършват оперативни действия. Няма заплаха за цивилното население, заяви губернаторът на региона Андрей Кличков.

Все още няма информация дали става дума за военен вертолет.