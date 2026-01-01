Тръмп обвини демократите в „реч на омразата“ след стрелбата във Вашингтон.

Президентът заяви, че демократите са допринесли за радикализацията на крайнолеви активисти чрез „реч на омразата“, след стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. В същото време водещ от телевизия MS NOW го обвини, че самият той разпространява насилствена реторика.

В неделя Тръмп даде интервю за CBS News, в което коментира инцидента, станал във Вашингтон. 31-годишният заподозрян Коул Томас Алън откри огън в хотел „Хилтън“, където над 2000 журналисти и политици бяха събрани за ежегодното гала събитие.

Разследващите съобщиха, че са открили манифест, за който се смята, че е написан от стрелеца преди нападението. В него той изразява намерения да атакува членове на кабинета на Тръмп. Установени са и негови публикации в интернет с антитръмпска реторика. Според информацията, заподозреният е присъствал и на протест под надслов „Без крале“, който, по думите на Тръмп, е финансиран от демократи и леви организации.

„Това е пълна измама, ръководена от демократите. Те са тези, които я финансират“, заяви Тръмп в интервюто, като отправи обвинения към различни групи за граждански права.

Президентът посочи още, че интернет играе роля в радикализирането на отделни хора и може да влияе негативно върху психичното им състояние. Според него „речта на омразата“ от страна на политическите му опоненти представлява сериозна опасност за страната.

По-рано в ефира на MS NOW журналистката Антония Хилтън заяви, че Тръмп „със сигурност е допринесъл“ за ескалацията на политическата реторика. Тя отбелязва, че макар президентът да е звучал умерено и обединително след инцидента, негови предишни изказвания поставят това под съмнение.

Хилтън припомни, че в последните седмици Тръмп е използвал остър език по адрес на политическите си опоненти, включително квалификации като „паразити“, „лунатици“ и „врагът вътре“.

В събота вечерта, след стрелбата, президентът определи случилото се като „много тъжна вечер“, но подчерта, че това е и момент за единство между демократи и републиканци. Той благодари на органите на реда за бързата реакция, както и на медиите за „отговорното отразяване“ на събитието.

Въпреки това, според Хилтън, част от обществото възприема призивите му за единство като неубедителни на фона на предишната му реторика.

Разследването на стрелбата продължава.