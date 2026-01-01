Лидери от цял свят изразиха тревога и възмущение, след като въоръжен мъж нахлу на бляскава медийна гала вечеря във Вашингтон, на която присъстваше президентът на САЩ Доналд Тръмп. Те изразиха облекчение, че нападението се е разминало без жертви.

Американските правоохранителни органи съобщиха, че единственият заподозрян е бил въоръжен с „пушка, пистолет и няколко ножа“. Той е задържан и ще се яви във федерален съд в понеделник.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че насилието няма място в политиката, коментирайки по този начин стрелбата по време на журналистическа гала вечеря, на която присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, предаде АНСА.

„Облекчена съм да науча, че Доналд и Мелания Тръмп, както и всички присъствали на вечерята на кореспондентите в Белия дом, са добре. Насилието няма място в политиката. Благодаря на полицията и специализираните сили за бързата им реакция, гарантирала безопасността на гостите“, написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в "Екс".

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е „шокиран от сцените на вечерята на кореспондентите в Белия дом във Вашингтон“.

„Всяко нападение срещу демократични институции или срещу свободата на пресата трябва да бъде осъдено по най-категоричен начин“, написа Стармър в „Екс“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че той и съпругата му Сара са „шокирани от опита за покушение“ срещу Тръмп.

„Облекчени сме, че президентът и първата дама са в безопасност и са добре. Пожелаваме пълно и бързо възстановяване на ранения полицай и поздравяваме Сикрет сървис на САЩ за бързата и решителна реакция“, написа Нетаняху в „Екс“.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че е „облекчен да научи, че президентът Тръмп, първата дама и вицепрезидентът са в безопасност и невредими“.

„Изпращам най-добрите си пожелания за тяхната сигурност и благополучие. Насилието няма място в демокрацията и трябва да бъде осъдено безусловно“, написа Моди в „Екс“.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е „облекчен, че президентът, първата дама и всички гости са в безопасност“.

„Политическото насилие няма място в нито една демокрация. Мислите ми са с всички, които бяха разтърсени от това тревожно събитие“, написа Карни в „Екс“.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум написа в „Екс“, че „е добре, че президентът Тръмп и съпругата му са в безопасност след последните събития. Изразяваме им нашето уважение“.

„Насилието никога не трябва да бъде пътят“, добави Шейнбаум.

Испанският премиер Педро Санчес осъди „нападението срещу президента Тръмп“.

„Насилието никога не е отговорът. Човечеството ще напредва само чрез демокрация, съжителство и мир“, написа Санчес в „Екс“.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че е „дълбоко шокиран от тревожния инцидент със стрелба“.

„Облекчен съм да науча, че президентът Тръмп, първата дама и останалите присъстващи са в безопасност. Мислите и молитвите ми са с него. Желая му сигурност и благополучие занапред“, написа Шариф в „Екс“.

Стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп е пореден сигнал, че политическото напрежение в САЩ навлиза в опасна фаза, посочва лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, публикувана във фейсбук страницата на "ДПС пресцентър".

Осъждам по най-категоричен начин този грозен акт на политическо насилие срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, заявява Пеевски. Защото, когато се атакува доверието в държавността на една водеща световна сила, последствията не са само вътрешни – те са глобални, допълва той.

Насилието няма място в нашите демокрации, отбелязва Делян Пеевски. По думите му всяко действие, което поставя под съмнение сигурността на държавния глава и стабилността на институциите, е недопустимо. Демокрацията не се защитава с хаос, а с ред, правила и отговорност, посочва той.