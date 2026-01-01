Задържаният мъж заради стрелбата по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, на която президентът Доналд Тръмп и съпругата му Мелания бяха изведени по спешност от агенти на Сикрет Сървис, е имал няколко оръжия, предаде Асошиейтед прес. Нападателят е стрелял по служител на реда, чиято бронежилетка е спряла куршума. Това заяви след инцидента президентът Тръмп по време на пресконференция в Белия дом, информира АП.

Заподозреният ще бъде изправен пред съда в понеделник, 27 април, предаде АФП, цитирайки федералния прокурор.

Служителят на реда „беше улучен от много близко разстояние с много мощно оръжие и бронежилетката си свърши работата“, каза Тръмп и добави, че е разговарял с него. „Той се справя чудесно“, отбеляза държавният глава.

„Заподозреният вероятно е действал сам“, допълни Тръмп.

Стрелецът е произвел изстрели пред балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където американският президент трябваше да произнесе реч по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

В публикация в социалните мрежи след стрелбата Тръмп заяви, че първата дама Мелания Тръмп и членовете на кабинета, които са присъствали на вечерята, „са в отлично състояние“.

Според двама представители на правоохранителните органи, цитирани от АП, заподозреният за стрелбата е идентифициран като Коул Томас Алън, на 31 години, от Торънс, в американския щат Калифорния.

Ежегодната вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом събира стотици видни журналисти, известни личности и политици както от Републиканската, така и от Демократическата партия.

Председателят на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Майк Джонсън заяви, че той и съпругата му Кели, които присъстваха на събитието, „се молят за страната тази вечер“. Лидерът на демократите в Камарата на представители, конгресменът Хаким Джефрис от Ню Йорк, каза: „Насилието и хаосът в Америка трябва да приключат“.

Някои от присъстващите съобщиха, че са чули между пет и осем изстрела. Балната зала беше незабавно евакуирана след стрелбата. Членове на Националната гвардия заеха позиции в сградата, докато на хората им беше позволено да я напуснат.