Изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланч заяви, че правоприлагащите органи смятат, че мъжът, произвел изстрели по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, е искал да вземе на прицел представители на администрацията на Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

"Изглежда, че той наистина е бил на път да се прицели в хора, които работят в администрацията, вероятно включително и в президента“, каза Бланч по телевизия "Ен Би Си Нюз". Бланч допълни, че заподозреният за атаката вероятно е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго, а след това оттам до Вашингтон.

„Заподозреният ще бъде официално обвинен във федерален съд в понеделник за нападение на федерален служител и за използване на огнестрелно оръжие с цел убийство на федерален служител“, каза още Бланч. Той добави, че заподозреният не е сътрудничи на разследващите към днес сутринта.

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност. Той би трябвало да започне държавна визита в САЩ утре следобед местно време, припомнят световните агенции.

Междувременно британският крал е бил подробно информиран във връзка със стрелбата и е силно облекчен да чуе, че президентът и първата дама са невредими, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорител на Бъкингамския дворец. Говорителят добави, че днес се провеждат редица дискусии, за да се обсъди как стрелбата би могла да повлияе на оперативното планиране на посещението на британския крал в САЩ.

"Дискусии се водят през целия ден, за да проучим с нашите американски колеги и нашите респективни екипи в каква степен събитията от събота вечерта биха могли или не да повлияят на оперативното планиране на държавната визита на краля, която трябва да започне утре следобед във Вашингтон", подчерта говорителят.

Кой е арестуваният?

Арестуваният за стрелбата на галавечеря, на която присъстваше президентът на САЩ Доналд Тръмп е високообразован преподавател и дизайнер на видеоигри, отбелязва АП.

Публикации в социалните медии, които очевидно се отнасят за мъжа, арестуван за стрелбата на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, показват, че задържаният предполагаем нападател е висококвалифициран преподавател и дизайнер на видеоигри, информира Асошиейтед прес.

Профилна снимка от месец май през 2025 г. в социалната мрежа "Линкдин" на Коул Томас Алън, живущ в град Торънс, в щата Калифорния, съвпада с външния вид на мъжа от снимка на задържания предполагаем нападател, публикувана снощи от Тръмп, посочва АП.

Профилната снимка на Коул Томас Алън, публикувана в социалната мрежа "Линкдин" го показва с академична шапка и тога при дипломирането му с магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет "Домингес Хилс".

Трийсет и една годишният Алън има и бакалавърска степен по машиностроене, получена през 2017 г. от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. Там той е учил със спечелена стипендия от християнска организация. В това учебно заведение той участва и в университетска група, която се бори срещу оръжията. Филиалът на телевизия Ей Би Си в Лос Анджелис пусна интервю с Коул Томас Алън по време на последната му година в колежа като част от репортаж за нови технологии, които да помагат на хората с напредване на възрастта. Той е разработил прототип за нов тип аварийна спирачка за инвалидни колички.

Алън е дарил 25 долара на политически комитет за действие на Демократическата партия в подкрепа на кандидатурата на Камала Харис за президент на САЩ през 2024 г., сочи държавният регистър за финансиране на кампании, на който се позовава АП. Харис загуби изборите през ноември 2024 г. от Тръмп.

В онлайн автобиографията на Алън се казва, че е работил през последните шест години в C2 Education - компания, която предлага консултации за прием на студенти в университети и подготовка за приемните тестове. Публикация от 2024 г. на страницата на компанията във "Фейсбук" посочва Алън като "Преподавател на месеца" на компанията.

Алън пише в онлайн автобиографията си и че е разработил видеоигра за платформата "Стийм", основана на молекулярната химия. Публикация под името на Алън гласи, че той работи по разработването на нова бойна компютърна игра, чието действие се развива в космоса.

Началникът на полицейския отдел на Федерален окръг Колумбия, в който се намира Вашингтон, заяви, че следователите предполагат, че заподозреният за стрелбата е бил гост на хотел "Хилтън", в който се е състояла годишната вечеря на кореспондентите в Белия дом, посочва Ройтерс. Засега мотивът за нападението не е установен.

Задържаният заподозрян е обвинен за две неща - употреба на огнестрелно оръжие при извършване на престъпление, при което се използва сила и нападение над федерален агент, при което е използвано опасно оръжие, отбелязва Франс прес, като се позовава на федералната прокурорка Джанин Пиро. Могат да му бъдат повдигнати още обвинения в хода на разследването.

Задържаният ще се яви утре пред съдия, допълва агенцията.

На мястото на престъплението са били открити пушка и гилзи, заяви Каш Пател, директорът на ФБР.

🚨 BREAKING: FEC filings confirm that Cole Allen, a teacher from Torrance, California who listed their employment as a “TEACHER” by C2 Education.



Donated $25 to ActBlue earmarked for “Harris for President” on October 13, 2024. pic.twitter.com/xCcDfhHAoq — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) April 26, 2026

Как се стигна до стрелбата и има ли ранени?

Задържаният мъж заради стрелбата по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, на която президентът Доналд Тръмп и съпругата му Мелания бяха изведени по спешност от агенти на Сикрет Сървис, е имал няколко оръжия, предаде Асошиейтед прес. Нападателят е стрелял по служител на реда, чиято бронежилетка е спряла куршума. Това заяви след инцидента президентът Тръмп по време на пресконференция в Белия дом, информира АП.

Служителят на реда „беше улучен от много близко разстояние с много мощно оръжие и бронежилетката си свърши работата“, каза Тръмп и добави, че е разговарял с него. „Той се справя чудесно“, отбеляза държавният глава.

„Заподозреният вероятно е действал сам“, допълни Тръмп.

Стрелецът е произвел изстрели пред балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където американският президент трябваше да произнесе реч по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

В публикация в социалните мрежи след стрелбата Тръмп заяви, че първата дама Мелания Тръмп и членовете на кабинета, които са присъствали на вечерята, „са в отлично състояние“.

Ежегодната вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом събира стотици видни журналисти, известни личности и политици както от Републиканската, така и от Демократическата партия.

Председателят на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Майк Джонсън заяви, че той и съпругата му Кели, които присъстваха на събитието, „се молят за страната тази вечер“. Лидерът на демократите в Камарата на представители, конгресменът Хаким Джефрис от Ню Йорк, каза: „Насилието и хаосът в Америка трябва да приключат“.

Някои от присъстващите съобщиха, че са чули между пет и осем изстрела. Балната зала беше незабавно евакуирана след стрелбата. Членове на Националната гвардия заеха позиции в сградата, докато на хората им беше позволено да я напуснат.