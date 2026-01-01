Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че се е срещнал в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския президент Владимир Путин, и че ще има „голямо споразумение", което ще включва повече от Украйна, а може би и цяла Европа, съобщиха световните агенции.

Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес, потвърди, че е имал среща с Дмитриев, но не и с украинските представители, които също бяха във Вашингтон и заедно с руския пратеник се срещнаха със съпругата на Тръмп Мелания, с чието посредничество беше постигнато неколкодневно примирие за евакуацията на окупирания украински град Олешки.

Пред журналисти в Белия дом, след като потвърди срещата с Дмитриев, Тръмп каза, че уреждането на войната между Русия и Украйна е близо, предаде Ройтерс. „Това ще бъде голямо споразумение и то ще включва повече от Украйна (…) Бих могъл дори да кажа, че то може да включва цяла Европа. Това ще бъде едно голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени“, каза американският президент.