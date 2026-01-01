Сцена от телевизионен сериал, излъчен по проправителствения канал ATV, предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Критиците обвиниха продуцентите, че умишлено нагнетяват напрежението между светските и религиозните среди в Турция в навечерието на свещения месец Рамазан.

Полемиката избухна след втория епизод на „Aynı Yağmur Altında“ („Под един и същи дъжд“), в който модерен и светски настроен персонаж сервира за вечеря свинско месо на консервативно мюсюлманско семейство. Сцената бързо се превърна в една от най-коментираните теми онлайн.

Свинското не е забранено в Турция, но публичното му показване в чувствителен контекст често предизвиква силни реакции. Част от критиците посочиха, че представянето надхвърля художествения избор и внушава, че светските граждани пренебрегват религиозните чувствителности.

Журналистът Исмаил Саймаз определи сцената като нереалистична. „Няма такава Турция и никога не е имало“, написа той в „Екс“, като подчерта, че мнозинството светски настроени хора нито консумират свинско, нито биха го поднесли съзнателно на мюсюлманин. По думите му излъчването непосредствено преди Рамазан крие риск от изостряне на разделението с цел повишаване на рейтинга.

Колумнистът Мехмет Али Гюлер заяви, че сюжетът е част от по-широк опит за стигматизиране на светския начин на живот преди Рамазан. Представянето на светски семейства като умишлено неуважителни към религиозните ценности според него представлява „разузнавателна операция“, а не обичаен телевизионен разказ.

Гюлер обърна внимание, че сериалът се излъчва по телевизия, възприемана като близка до властта, което поставя случая в по-широкия политически контекст. Политологът Фатих Яшлъ също разкритикува продукцията и канала, като нарече сцената „дълбоко патологична враждебност“ към религиозните хора.

Турската православна общност отхвърли реалистичността на представянето и подчерта, че дори сред светските среди консумацията на свинско е рядкост. „Ние, турските християни, рядко ядем свинско. Никога не бихме поднесли свинско или алкохол на мюсюлмански съсед. Кой пише тези сценарии?“, се казва в позиция, публикувана в „Екс“.

Потребител в социалните мрежи, Абдуллах Наджи, постави въпроса дали сцената не цели умишлено задълбочаване на обществените разделения. Той заяви, че не е виждал в Турция някой съзнателно да се опитва да сервира свинско на мюсюлмански гост и добави, че подобни внушения обслужват онези, „които имат нужда обществото да остане поляризирано, за да запазят господството си“.

ATV се счита за част от проправителствения медиен спектър. Критиците от години твърдят, че медии, близки до управляващата Партия на справедливостта и развитието, често представят културните противопоставяния през призмата на консервативни политически наративи.

Турция е официално светска държава с преобладаващо мюсюлманско население. Президентът Реджеп Тайип Ердоган нееднократно е заявявал, че цели възпитаването на „благочестиви поколения“ - визия, която засили дебата за ролята на религията в обществения живот. Светските среди обвиняват властта в постепенно отслабване на светските устои на държавата, докато управляващите отхвърлят подобни твърдения.