Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отказа да потвърди ангажимента на страната си към колективната отбрана на НАТО, като заяви, че това ще зависи от американския президент Доналд Тръмп, след като европейските съюзници не са застанали на страната на Вашингтон във войната срещу Иран, предаде Ройтерс.

Агенцията определя изказването, направено от Хегсет на брифинг в Пентагона, като необичайно, предвид факта, че колективната отбрана е в центъра на алианса, създаден през 1949 г. с основната цел да противодейства на риска от съветска атака срещу територията на съюзниците.

Всеки сигнал от страна на САЩ, че те може би са склонни да не защитят съюзниците от НАТО в случай на нападение от страна на Русия или друг противник, би могъл сериозно да отслаби алианса, дори ако Тръмп реши да не се оттегля напълно от него - нещо, което може да изисква одобрение от Конгреса на САЩ, отбелязва Ройтерс.

Експерти отдавна предупреждават, че подобни изказвания биха могли да насърчат Русия да подложи на изпитание готовността на членовете на НАТО да приложат член 5 от Североатлантическия договор, който гласи, че атака срещу една от държави от НАТО е атака срещу всичките.

На въпрос на Ройтерс по време на брифинга дали САЩ все още са ангажирани с колективната отбрана на НАТО, Хегсет отговори: "Що се отнася до НАТО, това е решение, което ще бъде оставено на президента. Но ще кажа само, че много неща бяха разкрити".

След това Хегсет сякаш се позова на коментарите на Тръмп в социалните мрежи, в които той остро критикува Франция за това, че не е разрешила прелитането на американски военни самолети за превоз на провизии, летящи към Израел, и отправи критики към Великобритания за това, че не се е присъединила към САЩ и Израел във войната срещу Иран.

Тръмп заяви в петък, че САЩ "не са длъжни да подкрепят НАТО".

"Не може да се говори за истински съюз, ако има държави, които не са готови да застанат на твоя страна, когато имаш нужда от тях. Той просто посочва това и в крайна сметка именно той (Тръмп) ще реши как ще изглежда всичко", подчерта Хегсет.