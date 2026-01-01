Белият дом отхвърли слуховете, че министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио може да напуснат постовете си в рамките на очакваните промени в администрацията на Доналд Тръмп след изборните загуби на републиканците, пише BBC.

Американски медии съобщават, че все повече гласове настояват за смяната на Хегсет, най-вече заради начина, по който той ръководи военните действия във войната с Иран. Конфликтът е сред основните фактори, на които се приписват тежките загуби на републиканците на изборите.

Един от републиканските конгресмени, който напуска поста си, заплаши още следващата седмица да инициира гласуване за импийчмънт на Хегсет. В отговор министърът на отбраната публикува видеообръщение, в което защити работата си и осъди опитите за отстраняването му.

„Виждате ли, те ме атакуват. Те ни атакуват, защото сме ефективни“, заяви той. „Няма да успеят. Няма да отстъпим.“

Междувременно Марко Рубио отрече информациите, че обмисля да напусне поста си преди президентските избори през 2028 г.

„Винаги съм планирал да работя за Тръмп до края на мандата му“, заяви Рубио в интервю за „Ню Йорк таймс“.

„Обичам работата си“, добави той.

Белият дом и Държавният департамент на САЩ също отхвърлиха твърденията, че Рубио може да се оттегли след изборните загуби тази седмица, като ги определиха като „фалшиви новини“.

Политическото бъдеще на Хегсет обаче изглежда значително по-несигурно.

Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс обвиниха войната с Иран за изборните загуби на републиканците, в резултат на които демократите получиха пълен контрол над Камарата на представителите и Сената на САЩ.

В четвъртък, разговаряйки с журналисти в Белия дом, президентът заяви, че „Пийт Хегсет е свършил фантастична работа“, след което изброи част от постиженията му. Сред тях той посочи залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро през януари и военната кампания срещу Иран, която вече продължава девети месец.

„Вашингтон пост“ съобщи, че Тръмп може да обмисля и отстраняването на генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, или на адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ. И двамата имат ключова роля във военните действия и предоставянето на стратегически насоки във войната с Иран, започнала преди осем месеца.

Междувременно републиканският конгресмен Томас Маси, известен като един от най-острите критици на Тръмп в собствената му партия, заяви, че няма да се откаже от плановете си да поиска импийчмънт на Хегсет.

В публикация в социалната мрежа X Маси предупреди, че президентът трябва да смени Хегсет, преди през януари да започне работа новият Конгрес, в който демократите ще имат мнозинство.

„Трябва да го направи, докато все още може да получи одобрението на Сената за своите номинации за заместници“, написа Маси.

Появиха се и информации, че самият Хегсет проявява интерес към кандидатура за освободено място в Сената на щата Тенеси.

Във видеообръщението си министърът осъди „фалшивите обвинения в импийчмънт“, отправени според него от „недоволен и победен конгресмен, заедно с всичките му съюзници от Демократическата партия“. Той изброи и мерките, с които според него Министерството на отбраната е изпълнило програмата на Тръмп „Америка на първо място“ под негово ръководство.

Сред тях Хегсет посочи възстановяването на интереса към военната служба и увеличаването на броя на новобранците, укрепването на американската отбранителна промишленост и премахването на инициативите, свързани с многообразието.

По адрес на демократите той заяви: „Техните политики не работят. Затова манията им по политическия театър, маскиран като упражняване на власт, ги кара да се опитват да унищожават опонентите си. Всичко това е част от политиката на лично унищожение.“