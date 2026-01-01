Повече от десетилетие след тежкия ски инцидент, който промени живота на Михаел Шумахер, здравословното състояние на легендата на Формула 1 продължава да бъде обвито в мистерия, посочва gong.bg

Семейството на седемкратния световен шампион пази пълно мълчание за възстановяването му, а близкият приятел на германеца и телевизионен водещ Флориан Кьониг не очаква това да се промени.

В интервю за Bild журналистът заяви, че разбира огромния интерес на феновете, но е категоричен, че решението на семейство Шумахер трябва да бъде уважено.

„Не очаквам семейството някога да публикува подробности за здравословното му състояние или нови снимки. Те ясно заявиха, че не искат да споделят информация с обществеността. Това е тяхно право и трябва да го уважим“, коментира Кьониг.

Той разкри още, че дори да научи нещо за състоянието на своя приятел, би запазил информацията за себе си от лоялност към него и близките му.