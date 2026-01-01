В британски медии се появи обнадеждаваща информация относно състоянието на легендарния бивш пилот от Формула 1 Михаел Шумахер.
Германецът е извън публичното пространство повече от 12 години, след като претърпя ски инцидент през 2013 г., при който падна и удари лошо главата си.
Според Daily Mail Шуми вече не е прикован на легло. Той може да се движи в дома си в инвалидна количка с помощта на медицински персонал. Информацията за състоянието му остава силно ограничена по настояване на неговото семейство.
Един от малкото хора, които посещават Шумахер, е бившият шеф на Ферари Жан Тод.
Михаел, който навърши 57 години по-рано през януари, е седемкратен шампион във Формула 1 - рекорд, който дели с настоящия пилот на Ферари Люис Хамилтън.