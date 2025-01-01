По време на Гран При на Бахрейн стана известно, че Михаел Шумахер е подписал каска, предназначена за набиране на средства за изследвания в областта на деменцията. Това е обнадеждаваща новина, която току-що беше коментирана от журналиста от Équipe Стефан Л'Ермит в RTL.

Там той сподели мнението си за Шуми: "Бих казал, че състоянието му е лошо, но може би се подобрява, защото всъщност не знаем нищо". Но според него подписаната каска може да представлява голям напредък, тъй като "за първи път имаме някакъв положителен знак, почти знак за живот". Стефан Л'Ермит обаче остава много предпазлив след разкриването на тази рядка информация: "Дали неговата съпруга е държала ръката му? Не знаем точно". Защото, както припомня журналистът, бившата звезда от Формула 1 "не ходи" и очевидно "не говори". В крайна сметка, единственото, което можем да сме сигурни за Михаел Шумахер, е, че "все още диша" и със сигурност "има някои малки взаимодействия със семейството си".

Но Л'Ермит остава реалист: "На пръв поглед не можем да кажем, че е добре".

Какво е здравословното състояние на Михаел Шумахер почти 12 години след ски инцидента му? Въпросът остава без отговор. И според журналиста Стефан Л'Ермит, тази официална информация за шампиона от Формула 1 няма да проясни ситуацията.

Трагичен край за човек, който беше свикнал да рискува живота си в най-бързите коли в света. Между 1991 и 2012 г. Михаел Шумахер участва в 307 Гран При-та на Формула 1. Той спечели 91 от тях, което му позволи да стане седемкратен световен шампион. Рекорд, който е равен само на този на Люис Хамилтън, но никога не е бил надминат. По време на кариерата си германският пилот успяваше да се справи с опасността и претърпя само една сериозна катастрофа по време на Гран При на Великобритания през 1999 г. Авария на спирачките на неговото Ферари го изпрати в стената, което му причини фрактура на крака и го лиши от борбата за титлата през тази година. Когато сложи край на кариерата си във Формула 1, никой не можеше да си представи, че трагедия може да сполети този, когото наричат Червеният барон.

И все пак, през декември 2013 г., ски ваканция в Мерибел промени завинаги живота на германския световен шампион. Тежко падане на кратък участък извън пистата, който изглеждаше без реална опасност, вкара бащата в кома. Жертва на тежко черепно-мозъчна травма, въпреки че носеше каска, Михаел Шумахер бързо беше поет от спасителните служби и изпратен в болницата в Гренобъл. Той остана там до юни 2014 г., когато беше прехвърлен в Швейцария, за да бъде лекуван в дома си. Оттогава е невъзможно да се разбере в какво състояние се намира големият приятел на Жан Тод. Информацията за здравето на пилота е блокирана от семейството му и по-специално от съпругата му Корина, която не се поколеба да остави настрани някои близки на съпруга си. Други, като бившия шеф на отбора на Ферари във Формула 1 Жан Тод, продължават да го посещават. Отново няма никаква информация за Михаел Шумахер.